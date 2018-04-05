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Eli Lilly и Sigilon будут совместно разрабатывать инкапсулированные противодиабетические препараты

05.04.2018

Eli Lilly заключила глобальное соглашение о сотрудничестве с компанией Sigilon Therapeutics с целью разработки инкапсулированных препаратов клеточной терапии диабета 1-го типа, сообщает FirstWord Pharma. Сумма соглашения потенциально может превысить 460 млн долл.

По условиям соглашения, Eli Lilly внесет авансовый платеж 63 млн долл. за получение лицензии на разработанную Sigilon технологию Afibromer для инкапсуляции островковых клеток, а также инвестирует неразглашаемую сумму в акционерный капитал Sigilon.

В рамках соглашения Sigilon будет разрабатывать препараты, содержащие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, на основе которых будут сконструированы дифференцированные производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы, инкапсулируемые с использованием технологии Afibromer. В компаниях отметили, что основная цель данных препаратов – восстановление производства инсулина в течение определенных периодов без «запуска» иммунной реакции.

По условиям сделки, Sigilon имеет право на получение поэтапных платежей в размере до 410 млн долл., связанных с разработкой и коммерциализацией препаратов, а также на получение двузначных роялти с продаж потенциальной готовой продукции. Было отмечено также, что Sigilon будет отвечать за всю деятельность по разработке препаратов и будет нести связанные с партнерством расходы до момента подачи регистрационной заявки на новый экспериментальный препарат. Далее Eli Lilly будет финансировать все операции, связанные с клиническими исследованиями и коммерциализацией кандидатных препаратов.

Компания Sigilon была создана в прошлом году. Инвестиции в ее создание составили 23.5 млн долл.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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