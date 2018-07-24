Eli Lilly планирует IPO для ветеринарного бизнеса

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly планирует провести первичное размещение акций (IPO) своего ветеринарного бизнеса Elanco, сообщает CNBC.

Такое решение принято после стратегического анализа деятельности подразделения.

Eli Lilly будет владеть менее 20% акций Elanco.

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, отделение ветеринарного подразделения позволит компании плотнее сосредоточиться на разработке лекарственных препаратов для медицинского применения.

Ожидается, что процесс IPO будет завершен во второй половине текущего года.