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Eli Lilly планирует IPO для ветеринарного бизнеса

24.07.2018

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly планирует провести первичное размещение акций (IPO) своего ветеринарного бизнеса Elanco, сообщает CNBC.

Такое решение принято после стратегического анализа деятельности подразделения.

Eli Lilly будет владеть менее 20% акций Elanco.

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, отделение ветеринарного подразделения позволит компании плотнее сосредоточиться на разработке лекарственных препаратов для медицинского применения.

Ожидается, что процесс IPO будет завершен во второй половине текущего года.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ветеринарный фармбизнес
IPO
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Персоны
Рикс Дэвид

Исполнительный директор Eli Lilly
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