 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
163

EMA: почти половина фармкомпаний не готова к Brexit

13.07.2018

По данным исследования, проведенного Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), 42% фармкомпаний, у которых важный этап регуляторных процессов происходит в Великобритании, не подготовлены к тому, чтобы сохранить за собой регистрационные удостоверения (РУ) после Brexit, сообщает In-Pharma Technologist.

Для того, чтобы сохранить право на продажи своих препаратов в ЕС, компании вынуждены провести ряд изменений: например, передать свои РУ юридическому лицу в Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), сменить уполномоченных по фармаконадзору или перенести мастер-файл системы фармаконадзора в ЕЭП.

Кроме того, компании должны будут обеспечить соответствие своих логистических процессов, производственных площадок, цепочек поставки и контрактов регуляторной среде, которая сложится после Brexit.

В целом, 694 препарата (661 для медицинского применения и 33 ветеринарных), получивших РУ по централизованной процедуре в ЕС, существенным образом «завязаны» на Великобритании.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
11.07.2018 UPD: Росздравнадзор ждет разъяснений от российских производителей валсартана
10.07.2018 В ЕС рассматривают заявку на применение ингибитора PARP Rubraca в качестве поддерживающей терапии
09.07.2018 В Европе отзывают некоторые препараты валсартана, опасаясь проблем с безопасностью
01.06.2018 EMA ожидает более значительных кадровых потерь в результате Brexit, чем планировалось
21.05.2018 EMA подтверждает неблагоприятное соотношение польза/риск по препарату Zinbryta
Метки
EMA
Brexit
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения