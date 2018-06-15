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Лента · В мире
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Европа игнорирует опасность фармацевтического загрязнения окружающей среды

15.06.2018

В распоряжение британской газеты The Guardian попали документы, доказывающие, что власти Евросоюза не принимают во внимание предложения по противодействию угрозе устойчивости к антибиотикам. Эти документы призывают более жестко регулировать деятельность фармацевтических компаний. Евросоюз неоднократно срывал планы борьбы с медикаментозным загрязнением природы, следствием которого является распространение супербактерий.

Согласно документам, все планы по мониторингу животноводческих хозяйств и фармкомпаний, введению дополнительных требований по охране окружающей среды при производстве и применении лекарственных препаратов были отклонены. По оценкам экспертов, резистентность к противомикробным препаратам ежегодно становится причиной гибели 700 тыс. человек в мире. Лекарственно-устойчивые бактерии распространяются из-за чрезмерного применения антибиотиков, а также их попадания в окружающую среду с продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, а также из-за неправильной утилизации.

Главный санитарный врач Великобритании Салли Дейвис предупреждает, что бездействие неизбежно приведет к постантибиотиковому апокалипсису, когда обычная инфекция сможет стать смертельной на фоне отсутствия эффективного лечения. По прогнозам ряда исследователей, к 2050 г. на борьбу с антибиотикорезистентностью уйдет 100 трлн долл., а ежегодный показатель смертности составит 10 млн человек.

Стратегия Евросоюза в области защиты окружающей среды от медикаментозного загрязнения предполагает поиск путей для решения проблемы, однако полученные The Guardian документы свидетельствуют о том, что идеи, содержащиеся в первоначальном проекте соответствующего документа, в новом проекте выхолощены или удалены.

Среди оказавшихся ненужными - положение о включении экологических критериев применения антибиотиков в международные соглашения, в т.ч. по GMP. Это позволило бы европейским инспекторам посещать предприятия в странах Африки и Азии и применять к ним санкции в случае выявления случаев фармацевтического загрязнения окружающей среды.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «ФВ»

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
антибиотикорезистентность
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
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