 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
42

Европейский суд посчитал соглашение между Roche и Novartis в Италии сговором

25.01.2018

Европейский суд пришел к выводу, что соглашение между швейцарскими фармацевтическими компании Novartis и Roche, целью которого является увеличение продаж в Италии офтальмологического препарата Lucentis (Novartis), нарушает антимонопольное законодательство ЕС, сообщает Interactive Investor.

По мнению суда, фармкомпании совместно прилагали усилия, чтобы врачи назначали своим пациентам не более дешевый противоопухолевый препарат Avastin компании Roche, применяющийся в Италии и для лечения офтальмологических заболеваний, а более дорогостоящий Lucentis.

В 2014 г. антимонопольное ведомство Италии оштрафовало Novartis и Roche на общую сумму 182,5 млн евро. Novartis оштрафована на 92 млн евро, Roche – на 90,5 млн евро.

Компании обратились с апелляцией в Европейский суд, который признал их вину.

Как говорится в решении суда, Novartis и Roche предоставляли врачам недостоверную информацию об опасности применения Avastin в офтальмологии. В результате только в 2012 г. дополнительные расходы итальянской системы здравоохранения составили около 45 млн евро.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.01.2018 Квартальный объем продаж Novartis вырос на 5%
19.01.2018 Novartis и Biocon станут партнерами в разработке биосимиляров «новой волны»
18.01.2018 Регуляторы ЕС и США рассматривают CAR-T-препарат Kymriah по ускоренной процедуре
16.01.2018 Северин Шван: потеря патентной защиты на ряд препаратов скажется на прибыльности Roche
16.01.2018 Novartis: отвечая на приглашение в «Фарму 2020», компания помогла выполнять задачи только одного министерства
Метки
Novartis
Roche
Европейский суд
сговор
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения