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Лента · В мире
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Фармкомпании придумывают новые заболевания - продолжение

13.08.2018

В «ФВ» № 24 от 7 августа 2018 г. мы начали повествование о псевдодиагнозах, придумываемых фармацевтическими компаниями в маркетинговых целях. В текущем номере мы продолжим развивать эту увлекательную тему.

Впервые термин «изобретение заболеваний » использовала журналистка Линн Пэйер в своей книге «Как врачи, фармацевтические компании и страховые компании заставляют вас болеть», вышедшей в 1992 г. Она описала это явление как «попытку убедить практически здоровых людей в том, что с ними что-то не так, а людей с небольшими отклонениями — что они серьезно больны».

В статье, опубликованной в 2002 г. в British Medical Journal, журналист Рэй Мойнихан и фармаколог Дэвид Генри назвали эту стратегию «корпоративной конструкцией болезни». «На убеждении здоровых людей в том, что они больны, можно сделать большие деньги, — говорится в этом материале. — Фармкомпании широко вовлечены в процесс диагностирования состояний, которые потом преподносятся врачам и пациентам как заболевания».

История надуманных заболеваний началась в 1879 г. после изобретения листерина, изначально позиционировавшегося как антисептик для применения в хирургии. Однако вскоре создатели листерина Джозеф Лоренс и Джордан Ламберт стали продавать его в концентрированной форме в качестве средства для мытья полов и… от гонореи. В 1895 г. они начали продвигать препарат для применения в стоматологии, а в 1914 г. листерин стал первым в США безрецептурным ополаскивателем для полости рта. К 1920 г. производитель листерина компания Lambert Pharmaceutical Company убедилась, что изобрела лекарство. Дело оставалось за малым — придумать заболевание. Вскоре оно было изобретено — халитоз! До этого момента халитоз (несвежее дыхание) был малопонятным медицинским термином, о котором почти никто не слышал. Рекламные объявления пугали обывателей, расписывая, что халитоз может разрушить семейное счастье и карьеру. И вскоре создалось впечатление, что все население США страдает от этого ужасного заболевания! Весь фокус заключался в том, чтобы поднять обычное каждодневное состояние до уровня патологии.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ»

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармотрасль
маркетинг
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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