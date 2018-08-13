Фармкомпании придумывают новые заболевания - продолжение

В «ФВ» № 24 от 7 августа 2018 г. мы начали повествование о псевдодиагнозах, придумываемых фармацевтическими компаниями в маркетинговых целях. В текущем номере мы продолжим развивать эту увлекательную тему.

Впервые термин «изобретение заболеваний » использовала журналистка Линн Пэйер в своей книге «Как врачи, фармацевтические компании и страховые компании заставляют вас болеть», вышедшей в 1992 г. Она описала это явление как «попытку убедить практически здоровых людей в том, что с ними что-то не так, а людей с небольшими отклонениями — что они серьезно больны».

В статье, опубликованной в 2002 г. в British Medical Journal, журналист Рэй Мойнихан и фармаколог Дэвид Генри назвали эту стратегию «корпоративной конструкцией болезни». «На убеждении здоровых людей в том, что они больны, можно сделать большие деньги, — говорится в этом материале. — Фармкомпании широко вовлечены в процесс диагностирования состояний, которые потом преподносятся врачам и пациентам как заболевания».

История надуманных заболеваний началась в 1879 г. после изобретения листерина, изначально позиционировавшегося как антисептик для применения в хирургии. Однако вскоре создатели листерина Джозеф Лоренс и Джордан Ламберт стали продавать его в концентрированной форме в качестве средства для мытья полов и… от гонореи. В 1895 г. они начали продвигать препарат для применения в стоматологии, а в 1914 г. листерин стал первым в США безрецептурным ополаскивателем для полости рта. К 1920 г. производитель листерина компания Lambert Pharmaceutical Company убедилась, что изобрела лекарство. Дело оставалось за малым — придумать заболевание. Вскоре оно было изобретено — халитоз! До этого момента халитоз (несвежее дыхание) был малопонятным медицинским термином, о котором почти никто не слышал. Рекламные объявления пугали обывателей, расписывая, что халитоз может разрушить семейное счастье и карьеру. И вскоре создалось впечатление, что все население США страдает от этого ужасного заболевания! Весь фокус заключался в том, чтобы поднять обычное каждодневное состояние до уровня патологии.

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