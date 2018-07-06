Фармкомпании заплатили врачам в Канаде более 75 млн долларов

Члены ассоциации фармкомпаний Innovative Medicines Canada (IMC) опубликовали добровольные отчеты о выплатах медицинским работникам и организациям здравоохранения. Всего в 2017 г. десять компаний выплатили более 75 млн долл. США, сообщает издание The Conversation.

В Канаде члены IMC добровольно отчитываются о выплатах второй год подряд. При этом, как отмечает The Conversation, и в 2016-м, и в 2017 г. информацию раскрыли только десять компаний. Журналисты обратили внимание,что никаких консолидированных данных на официальном сайте IMC нет. Сведения приходится искать на веб-сайтах самих компаний, что не всегда легко сделать. Для поиска материала требуется, по крайней мере, несколько посещений разных страниц. Кроме того, в этом году больше нет подробностей о том, как используются деньги.

«IMC представляет эти раскрытия как часть приверженности высоким этическим стандартам и укреплению доверия. Но все, что раскрывают компании, это валовые цифры, без информации о том, за что они заплатили», – автор заметки доцент кафедры семейной и общинной медицины Университета Торонто Джоэл Лекщин.

Например, непонятно, почему Purdue Pharma, производитель OxyContin и ряда других опиоидных продуктов, предоставили медицинским работникам в 2017 г. почти 1,9 млн долл. Amgen Canada заплатила медицинским организациям более 6 млн долл. Novartis потратила 350 тыс. долл. на командировочные расходы, чтобы врачи и, возможно, другие специалисты могли ездить на международные конгрессы и глобальные автономные встречи.

В Канаде количество и качество раскрытия информации фармкомпаниями заметно отстает от других стран. «Федеральное правительство, похоже, не спешит принуждать компании к тому, чтобы сделать информацию общедоступной», – сетует автор.

В Соединенных Штатах с 2013 г. компании должны были раскрыть любой платеж доктору в размере более десяти долларов.

В Австралии анализ информации, которую должны раскрывать компании, показал, что с октября 2011 г. по сентябрь 2015 г. 42 компании спонсировали 116 845 мероприятий для медицинских работников.

В девяти европейских странах раскрытие информации является обязательным или добровольным. Многие из европейских добровольных кодексов позволяют врачам отказаться от раскрытия их имен.

Платежи, сделанные врачам, могут быть связаны с тем, как они выписывают препараты.

В США проанализировали базу данных Medicare. Исследование показало связь между количеством денег, получаемых врачами, и выпиской рецептов на оригинальные статины, а не дженерики.

«Возможно, именно поэтому IMC больше не хочет раскрывать информацию. Эта лоббистская группа опасается, что канадцы поймут порочные последствия всех платежей, которые делают члены ее компании », – заключает профессор Лекщин.

Стоит отметить, что в России зарубежные фармкомпании в адрес российских врачей в 2017 г. направили более 3,3 млрд руб. (около 52 млн долл. США).