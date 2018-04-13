 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
137

Фармпродукция угрожает водным ресурсам планеты

13.04.2018

Фармацевтические препараты присутствуют практически во всех реках и акваториях земного шара, пишет Envirotec Magazine. Уровень загрязнения представляет серьезную угрозу дикой природе и продолжает повышаться.

Этой проблеме посвящено широкомасштабное исследование, проведенное Институтом Делфта по образованию в области водных ресурсов, Нидерланды (IHE Delft Institute for Water Education). Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского союза по наукам о Земле в Вене.

Среди обнаруженных в водных источниках препаратов антибиотики, антипсихотики, антидепрессанты, анальгетики и др.

Исследователь Франческо Бреголи представил результаты исследования, полученные с помощью компьютерной модели, позволяющей прогнозировать настоящий и будущий уровни разведения фармкомпонентов в пресноводных экосистемах, например, в реках и озерах.

Компьютерная модель разработана для расчета уровня содержания в воде диклофенака. Согласно выводам ученых, если не принять срочные меры по изменению ситуации, к 2050 г. опасность для окружающей среды вырастет на 65%.

Ежегодно в мире потребляется 2,4 тыс. тонн диклофенака. Несколько сотен тонн остается в продуктах жизнедеятельности человека, из которых только 7% отфильтровывается через очистные сооружения. Еще 20% оседают в экосистемах и попадают в океаны.

Применение фармпродукции в медицине и ветеринарии приводит к высокому содержанию их компонентов в сточных водах, которые далеко не всегда проходят очистку и попадают в реки и озера. Сильнее всего загрязняются водные ресурсы в странах Латинской Америки, Азии и Африки, где очистные сооружения являются скорее исключением, чем правилом.

В Рамочной директиве по водной среде Евросоюза диклофенак находится в перечне препаратов для усиленного мониторинга.

Франческо Бреголи полагает, что одними технологиями не обойтись. Необходимо значительно уменьшить потребление лекарств.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.04.2017 К 2025 г. объем экспорта фармпродукции из Ирана достигнет 1,5 млрд долл.
17.10.2016 Фармотрасль остается основным фактором роста экспорта Ирландии
05.07.2016 Индия продолжает опережать Китай по объему фармэкспорта
26.05.2016 За последние 5 лет экспорт польской фармпродукции вырос на 70%
16.07.2015 Бизнес-завтрак: Прогнозные итоги I полугодия по аптечным продажам и медийным затратам фармрынка
Метки
фармпродукция
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения