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FDA намерено ускорить процесс рассмотрения продукции для нужд вооруженных сил

17.01.2018

FDA и Министерство обороны США запустили программу, направленную на ускорение процесса разработки и рассмотрения средств медицинского применения для нужд армии, в т.ч. лиофилизированой плазмы крови, пишет Reuters.

FDA и Минобороны обсуждали включение в Закон о санкционировании расходов на оборону положения, позволяющего Пентагону применять в экстренных ситуациях лекарственные препараты и медизделия, не одобренные регулятором.

Сенат и Палата представителей США приняли закон, оставляющий за FDA одобрение новых лекарственных средств и продукции медицинского назначения. При этом закон позволяет Минобороны США требовать от регулятора приоритетного рассмотрения отдельных продуктов.

Приоритетными для Пентагона являются такие средства, как лиофилизированой плазма крови, замороженные тромбоциты и криоконсервированные тромбоциты. Все эти продукты необходимы для остановки кровотечения.

Как отметили в FDA, ведомство рассматривать приоритетные для армии продукты по тем же принципам, что и препараты, которым присваивается статус «прорывных».

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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