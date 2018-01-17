FDA намерено ускорить процесс рассмотрения продукции для нужд вооруженных сил

FDA и Министерство обороны США запустили программу, направленную на ускорение процесса разработки и рассмотрения средств медицинского применения для нужд армии, в т.ч. лиофилизированой плазмы крови, пишет Reuters.

FDA и Минобороны обсуждали включение в Закон о санкционировании расходов на оборону положения, позволяющего Пентагону применять в экстренных ситуациях лекарственные препараты и медизделия, не одобренные регулятором.

Сенат и Палата представителей США приняли закон, оставляющий за FDA одобрение новых лекарственных средств и продукции медицинского назначения. При этом закон позволяет Минобороны США требовать от регулятора приоритетного рассмотрения отдельных продуктов.

Приоритетными для Пентагона являются такие средства, как лиофилизированой плазма крови, замороженные тромбоциты и криоконсервированные тромбоциты. Все эти продукты необходимы для остановки кровотечения.

Как отметили в FDA, ведомство рассматривать приоритетные для армии продукты по тем же принципам, что и препараты, которым присваивается статус «прорывных».