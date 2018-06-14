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FDA не одобрит разработанный Mylan дженерик препарата Advair

14.06.2018

В компании Mylan ожидают получения от FDA полного ответного письма (CRL) в связи с регистрационной заявкой на Advair Diskus (fluticasone/salmeterol) – дженерик препарата Advair компании GlaxoSmithKline (GSK), сообщает FirstWord Pharma. Как сформулировано в заявлении самого дженерикового производителя, регуляторы выявили «небольшие недостатки», которые будут изложены в CRL 27 июня. Характер «недостатков» не раскрывается.

Изначально заявка Mylan на Advair Diskus была принята FDA в 2016 г., но в прошлом году американские регуляторы отказались одобрить дженерик. От производителя не последовало никаких пояснений по этому поводу.

Ранее в GSK прогнозировали, что, вероятно, в этом году удастся избежать конкуренции со стороны дженериков Advair. Такой прогноз был сделан после того, как FDA направило CRL компании Novartis в связи с регистрационной заявкой на дженерик указанного оригинального препарата. В марте с.г. в FDA также подтвердили ранее принятое решение отклонить заявку Hikma Pharmaceuticals на регистрацию еще одного дженерика Advair. От компании потребовали проведения дополнительного клинического исследования.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
отказ
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
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Трудности перехода
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