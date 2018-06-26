FDA одобрило первый в США препарат на основе марихуаны

FDA одобрило препарат Epidiolex компании GW Pharma, представляющий собой очищенный каннабидиол, для лечения синдрома Леннокса–Гасто и синдрома Драве у детей с двух лет, сообщает FiercePharma.

Эти заболевания обычно начинаются в детстве и сопровождаются частыми или продолжительными приступами. Высок риск смерти по причинам, связанным с приступами, и от инфекций. Хотя зарегистрированы другие препараты для лечения синдрома Леннокса–Гасто, Epidiolex первым одобрен для терапии синдрома Драве.

Руководитель FDA Скотт Готтлиб предупредил, что данное действие регуляторов не означает одобрения марихуаны, а всего лишь означает одобрение одного конкретного каннабидиолсодержащего препарата для применения по конкретному назначению на основании результатов строго контролируемых клинических исследований.

Одобрение Epidiolex вполне может вызвать волну терапевтических средств на основе марихуаны. Официальные представители FDA заявили о внедрении регуляторных процессов для помощи разработчикам лекарственных средств в изучении марихуаны или ее компонентов в ходе собственных клинических исследований.