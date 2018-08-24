FDA одобрило препарат для лечения редкого типа отека

FDA одобрило первый в своем роде препарат компании Shire Plc («Шайер Пи-Эл-Си») для лечения пациентов в возрасте от 12 лет, страдающих редким наследственным заболеванием, которое вызывает отек, сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что препарат Takhzyro (lanadelumab) станет блокбастером, что важно для японской компании Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Ко. Эл-Ти-Ди»), планирующей приобретение Shire, котора специализируюется на разработке орфанных препаратов, за 62 млрд. долл.

Препарат lanadelumab, представляющий собой моноклональное антитело, одобрен в США для лечения пациентов с наследственным ангионевротическим отеком (НАО), встречающимся примерно у 1 человека из 50 тыс.

Для лечения НАО существует весьма небольшой выбор средств, включая только что одобренный препарат от Shire.