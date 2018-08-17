FDA одобрило разработанный Teva дженерик EpiPen

FDA одобрило дженерик автоинжектора EpiPen, разработанный израильской фармацевтической компанией Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьтикал Индастриз Лтд»), сообщает Reuters. Права на оригинальный препарат принадлежат голландской компании Mylan NV («Майлан ЭнВи»).

Акции Teva на американской бирже выросли на 6% – до 23,88 долл., бумаги голландской компании снизились на 1,3% – до 7,31 долл.

В 2016 г. израильской компании не удалось заручиться поддержкой FDA.

EpiPen содержит epinephrine и применяется при анафилактическом шоке.

Американский регулятор одобрил уже несколько автоинжекторов с epinephrine, в т.ч. Adrenaclick и Auvi-Q. Кроме того, Mylan вывела на рынок собственный авторизванный дженерик EpiPen в 2016 г.

С начала года в США, Канаде и Европе ощущается дефицит EpiPen из-за производственных проблем. В мае FDA официально включило препарат в перечень дефицитных.

В течение последних лет Mylan подвергалась жесткой критике за повышение цен на EpiPen, права на который она приобрела в 2007 г.

В 2017 г. компания заплатила 465 млн долл. в рамках урегулирования претензий Минюста США за завышение цены на EpiPen.