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FDA одобрило разработанный Teva дженерик EpiPen

17.08.2018

FDA одобрило дженерик автоинжектора EpiPen, разработанный израильской фармацевтической компанией Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьтикал Индастриз Лтд»), сообщает Reuters. Права на оригинальный препарат принадлежат голландской компании Mylan NV («Майлан ЭнВи»).

Акции Teva на американской бирже выросли на 6% – до 23,88 долл., бумаги голландской компании снизились на 1,3% – до 7,31 долл.

В 2016 г. израильской компании не удалось заручиться поддержкой FDA.

EpiPen содержит epinephrine и применяется при анафилактическом шоке.

Американский регулятор одобрил уже несколько автоинжекторов с epinephrine, в т.ч. Adrenaclick и Auvi-Q. Кроме того, Mylan вывела на рынок собственный авторизванный дженерик EpiPen в 2016 г.

С начала года в США, Канаде и Европе ощущается дефицит EpiPen из-за производственных проблем. В мае FDA официально включило препарат в перечень дефицитных.

В течение последних лет Mylan подвергалась жесткой критике за повышение цен на EpiPen, права на который она приобрела в 2007 г.

В 2017 г. компания заплатила 465 млн долл. в рамках урегулирования претензий Минюста США за завышение цены на EpiPen.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
одобрение
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
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Август №24
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