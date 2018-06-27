 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
72

FDA одобряет новый мощный антибиотик Zemdri

27.06.2018

Американские регуляторы одобрили сильнодействующий антибиотик Zemdri биотехнологической компании Achaogen из Южного Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), но это не было безусловной победой, сообщает FiercePharma. Zemdri будет применяться для лечения лекарственно-устойчивых инфекций мочевыводящих путей (ИМП). По второму ожидаемому показанию — лечение инфекций кровотока — препарат не получил одобрения.

Препарат показан к применению у взрослых пациентов с осложненными формами ИМП при отсутствии других вариантов лечения. По заявлению генерального директора Achaogen Блейка Уайза, препарат разработан таким образом, чтобы сохранять сильное действие при атаке на возбудителей инфекций, с трудом поддающихся лечению и устойчивых ко многим антибиотикам.

Грамотрицательные патогены с множественной лекарственной устойчивостью, которые являются мишенями для Zemdri, стали основной угрозой для системы здравоохранения и пациентов, поскольку вызываемые ими заболевания связаны с необходимостью длительной и дорогостоящей госпитализации. Для нашего времени вывод на рынок нового антибиотика — редкость. В последние годы эксперты много говорили об отсутствии новых разработок в сегменте антибиотиков, несмотря на широкое распространение лекарственно-устойчивых патогенов во всем мире.

Инструкция по применению Zemdri будет содержать особое предупреждение о том, что препарат может вызывать поражение почек, потерю слуха и нейромышечную блокаду. Будет также указано, что Zemdri может вредить внутриутробному развитию плода.

Аналитики компании Leerink прогнозируют пиковые продажи препарата на уровне 500 млн долл.

В минувший вторник акции компании Achaogen упали на 22% на смешанных новостях.

Автор: Татьяна Кублицкая
Материалы по теме
21.05.2018 Экспериментальный антибиотик lefamulin достиг первичных конечных точек в процессе КИ
15.05.2018 Росздравнадзор поможет новым антибиотикам выйти на рынок и ужесточит их продажу
24.01.2018 Петербургские ученые и их американские коллеги разработали алгоритм, ускоряющий поиск новых антибиотиков
04.12.2017 Ученые нашли способ синтезировать соединения для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями
16.10.2017 Roche и Warp Drive Bio заключили соглашение по разработке новых классов антибиотиков
Метки
антибиотики
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
27.06 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения