 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
169

FDA одобряет препарат для лечения двух редких типов неходжкинской лимфомы

09.08.2018

Регуляторы США одобрили препарат Poteligeo (mogamulizumab-kpkc) для внутривенных инъекций для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным фунгоидным микозом (ФМ) или синдромом Сезари (СС) после, как минимум, одного курса системной терапии, сообщает WorldPharmaNews. Для пациентов с ФМ это – новый вариант лечения, а для пациентов, страдающих СС, это – первый специфический препарат, одобренный FDA.

По словам д-ра Ричарда Паздура, директора Центра передовых технологий в онкологии FDA и и.о. директора Департамента гематологических и онкологических препаратов Центра оценки и исследований лекарств FDA, фунгоидный микоз и синдром Сезари представляют собой редкие, трудноизлечимые типы неходжкинской лимфомы, и одобрение данного препарата восполняет неудовлетворенную потребность в терапии пациентов с этими заболеваниями.

Poteligeo – моноклональное антитело, связывающееся с белком CCR4, присутствующим на некоторых раковых клетках.

Препарат одобрен на основании данных клинического исследования с участием 372 субъектов с рецидивирующим ФМ или СС, получавших либо Poteligeo, либо химиотерапию препаратом vorinostat. Показатель выживаемости без прогрессирования был выше у субъектов, получавших Poteligeo (медиана – 7,6 мес.), по сравнению с субъектами, получавшими vorinostat (медиана – 3,1 мес.).

Держателем регистрационного удостоверения становится компания Kyowa Kirin, Inc. («Киова Кирин, Инк.»).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.08.2018 FDA в очередной раз отклоняет заявку Pain Therapeutics на опиоидный препарат
02.08.2018 В Европе одобрен первый препарат для лечения липодистрофии
02.08.2018 Xeljanz одобрен в Европе для лечения язвенного колита
01.08.2018 FDA предупреждает компанию, работающую в антисанитарных условиях
31.07.2018 FDA отклоняет регистрационную заявку Insys Therapeutics на опиоидный анальгетик по соображениям безопасности
Метки
FDA
одобрение
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения