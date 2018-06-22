 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
155

FDA под давлением: защитники прав потребителей требуют отозвать с рынка Uloric

22.06.2018

В момент одобрения противоподагрического препарата Uloric (febuxostat) американские регуляторы выдвинули компании Takeda требование провести пострегистрационные исследования для дальнейшей оценки его безопасности, сообщает FiercePharma. Теперь некоммерческая группа защиты прав потребителей требует от FDA отозвать препарат с рынка США после опубликованных в марте с.г. данных исследования, продемонстрировавших значительный риск смертельных исходов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

В направленной FDA петиции группа Public Citizen указывает на наличие множества убедительных доказательств того, что при применении Uloric риск серьезных нежелательных явлений, связанных с сердечно-сосудистой системой, перевешивают любую заявленную клиническую выгоду. В петиции также говорится, что дальнейшие продажи препарата приведут только лишь к причинению пациентам вреда, который можно было бы предотвратить.

Официальный представитель Takeda заявил в этой связи, что компания представила в FDA ранее запрашиваемые результаты пострегистрационного исследования безопасности с точки зрения состояния сердечно-сосудистой системы, и что ведется работа с регулятором с целью всестороннего рассмотрения представленных данных.

Одобрение FDA от 2009 г. распространялось на применение Uloric для лечения гиперурикемии, а не непосредственно для уменьшения обострений подагры у пациентов с подагрой. Но это одобрение последовало за двумя провальными попытками тогда еще компании TAP Pharmaceutical зарегистрировать препарат в 2005 и 2006 гг.

FDA отклонило первую регистрационную заявку из-за озабоченности повышенным риском развития ССЗ, продемонстрированным в клинических исследованиях. На момент подачи второй заявки в FDA отметили, что 9 из 12 смертельных исходов среди пациентов, получавших Uloric, были связаны с ССЗ, тогда как никаких серьезных нежелательных явлений, связанных с ССЗ, не было выявлено в группе лечения препаратом сравнения allopurinol или плацебо.

В ответ за озабоченность FDA в Takeda провели еще одно исследование, в котором не было выявлено проблем, связанных с ССЗ. Но на основании объединенных данных трех КИ III фазы и двух дополнительных долгосрочных исследований эксперты FDA не смогли точно определить, связано ли применение Uloric с повышенным риском. Не одобрив препарат по указанному показанию, регуляторы настояли на внесении в инструкцию по медицинскому применению Uloric соответствующего предостережения и потребовали от Takeda проведения крупного пострегистрационного исследования безопасности.

Опасения вспыхнули с новой силой после того, как в ноябре 2017 г. FDA выпустило документ «Сведения о лекарственной безопасности», в котором предупреждало о повышенном риске развития ССЗ при приеме Uloric по сравнению с allopurinol.

Данные пострегистрационного исследования с участием 6 190 субъектов были опубликованы в марте с.г. в журнале The New England Journal of Medicine. Исследовали отметили, что через 32 мес. общее число нежелательных явлений, связанных с ССЗ, в обеих группах исследования было аналогичным, но смертность от всех причин и ССЗ была выше в группе лечения препаратом Uloric, чем в группе пациентов, получавших allopurinol.

После публикации результатов этого исследования в Takeda заявили, что причина диспропорции в числе смертей, связанных с ССЗ, еще не выяснена.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
08.06.2018 Takeda заключила кредитное соглашение для финансирования сделки по приобретению Shire
30.05.2018 «Такеда» получила золотую награду премии Effie Awards Russia и удостоена диплома Программы ООН
29.05.2018 Группа акционеров Takeda возражает против сделки по приобретению Shire
14.05.2018 В 2017 финансовом году прибыль Takeda увеличилась на 62,6%
08.05.2018 Takeda покупает Shire более чем за 62 млрд долл.
Метки
отзыв
Takeda Pharmaceutical Co.
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
21.06 — 22.06 Clinical Trials Practical Forum 2018
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения