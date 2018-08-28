Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
226

FDA предлагает исключить использование трех фармсубстанций в производственных аптеках

28.08.2018

FDA предложило исключить три фармсубстации из перечня активных ингредиентов, которые могут использоваться при приготовлении лекарственных препаратов и поставляются в нерасфасованном виде для применения в больницах и кабинетах врачей, сообщает агентство Reuters.

Впервые регулятор предпринял шаги для исключения поставляемых in bulk фармсубстанций из списка АФИ, которые могут использоваться при приготовлении препаратов, не требующих прохождения процедуры одобрения агентством с точки зрения безопасности.

Эти субстанции включают в себя vasopressin – активный ингредиент препарата для нормализации артериального давления Vasostrict компании Endo International Plc («Эндо Интернэшнл Пи-Эл-Си»), который был предметом судебного иска, внесенного компанией против FDA в части того, как агентство регулирует составление комбинированных препаратов. На новостях о новом предложении регулятора акции компании поднялись на 5%.

Две другие субстанции – это bumetanide и nicardipine hydrochloride, которые, по информации регулятора, также входят в состав одного или нескольких препаратов, одобренных FDA.

13 августа с.г. фармкомпания Athenex («Атенекс») из Баффало (штат Нью-Йорк, США) сообщила о начале продаж комбинированного препарата, в состав которого входит vasopressin и который может составить конкуренцию Vasostrict. На новостях о новом шаге FDA акции компании снизились на 1,43%.

В компании Endo выразили «особое удовлетворение» предложением FDA. Комментариев от Athenex не последовало.

В целом речь идет о препаратах, традиционно составляемых производственными аптеками по заказу отдельных пациентов.

К 2012 г. данная практика приобрела в США огромные масштабы. Некоторые аптеки продавали врачам тысячи доз регулярно производимых смесей.

В том же году была зафиксирована вспышка грибкового менингита, вызванная загрязненными примесями стероидных препаратов, произведенных одной из аптек. Это вынудило Конгресс принять в 2013 г. закон, согласно которому FDA стало осуществлять надзор за деятельностью большего числа производственных аптек, традиционно контролируемых властями штатов.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.08.2018 FDA одобрило препарат для лечения редкого типа отека
22.08.2018 Американский регулятор отказался одобрить препарат Esmya
22.08.2018 FDA продлевает срок годности автоинжекторов EpiPen во избежание дефицита
21.08.2018 FDA одобрило первый двухзаходный нейростимулятор для купирования боли
20.08.2018 Opdivo одобрен для лечения мелкоклеточного рака легкого
Метки
FDA
производственные аптеки
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.08 — 29.08 III Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения