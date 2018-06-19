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FDA предупреждает компанию Taiwan Biotech в связи с отчетами с производственного предприятия

19.06.2018

В предупредительном письме американских регуляторов указано на отсутствие «базовой» документации и «сомнительные» отчеты по контролю состояния производственной среды, исходящие с завода компании Taiwan Biotech, сообщает In-Pharma Technologist.

Письмо направлено тайваньскому фармпроизводителю по итогам инспектирования производственной площадки в г. Таоюань (Тайвань) в сентябре 2017 г.

Согласно письму, инспекционная проверка FDA выявила нарушения стандартов GMP, включая ненадлежащую работу системы контроля состояния производственной среды на участках асептического производства.

В запрашиваемых у компании до проведения инспектирования протоколах отклонений от предельных контрольных значений при мониторинге производственной среды не было указано никаких нарушений в течение периода, превышающего 1 год. Именно поэтому регуляторы сочли отчеты по контролю состояния производственной среды «сомнительными».

Кроме того, инспекторы выявили отсутствие базовой документации по многим образцам, включая отсутствие подсчетов числа колониеобразующих единиц и информации о сотрудниках, осуществлявших отбор образцов.

Было также выявлено, что в компании не проводятся продолжающиеся исследования стабильности и не ведутся протоколы для оценки качества стандартных образцов.

Регуляторы порекомендовали производителю обратиться к услугам консультанта по GMP для решения выявленных проблем.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
предупреждение
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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