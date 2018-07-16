FDA предупреждает о поддельных предупредительных письмах

FDA предупреждает потребителей о преступных элементах, подделывающих предупредительные письма регулятора и направляющих их лицам, которые пытались купить лекарства через интернет или по телефону, сообщает WorldPharmaNews.

Учитывая прежний опыт столкновения с мошенниками, выдающими себя за сотрудников FDA, в агентстве обеспокоены тем, что эти поддельные письма могут быть связаны с международной группой мошенников-вымогателей. FDA обычно не направляет письма-предупреждения лицам, совершающим покупки медикаментов онлайн.

По словам руководителя FDA Скотта Готтлиба, регуляторы используют предупредительные письма как инструмент обеспечения соответствия применимым стандартам. Агентство обычно направляет их напрямую компаниям и лицам, участвующим в производстве или дистрибуции регулируемых FDA продуктов. Г-н Готтлиб отметил, что потребители, не участвующие в производстве или дистрибуции регулируемых FDA продуктов, должны быть начеку в случае получения предупреждения от FDA: вероятно, это – подделка и попытка вымогательства.

Руководитель FDA также напомнил потребителям о рисках, связанных с покупкой медикаментов через интернет, начиная от риска нарваться на нелегальный вебсайт или нелегальную онлайн-аптеку до риска покупки незарегистрированных/поддельных препаратов или опасности стать мишенью мошенников-вымогателей.

FDA стало известно, что вместо препаратов, которые потребители пытались купить через интернет или по телефону, они получали предупредительные письма от FDA или FDA и Федеральной торговой комиссии США, которые выглядели, как настоящие официальные письма, но на самом деле были фальшивками. В этих письмах сообщалось о том, что в результате изучения бандероли с лекарствами, предназначенной для отправки данному потребителю, и анализа его аккаунта в социальных сетях было якобы выявлено нарушение законодательства об обращении лекарственных средств. Потребителю также сообщали о том, что расследование причин выявленных нарушений продолжается, и грозили принятием необходимых юридических мер в случае выявления подозрительной деятельности с его стороны.