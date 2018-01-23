FDA прекратило прием пошлин и заявок в результате приостановки работы правительства США

FDA прекратило прием регистрационных досье фармпрепаратов на рассмотрение и сообщило, что не будет проводить инспекций производственных площадок в период приостановки деятельности правительства США, информирует In-Pharma Technologist.

Правительство временно прекратило работу в минувшую пятницу после того, как политикам не удалось согласовать бюджет на текущий год.

От федеральных ведомств потребовали прекращения большей части операций и временного отстранения от работы неосновного персонала.

FDA заявило, что не имеет юридических прав принимать плату за услуги, установленную на 2018 финансовый год, пока не будет принят бюджет на 2018 финансовый год. В регуляторном ведомстве объяснили также, что не смогут принимать никакие регистрационные документы на 2018 финансовый год, требующие уплаты пошлин, в период недействительности прав.

По сообщению регулятора, пришлось также временно прекратить деятельность, связанную с обеспечением безопасности, например, периодическое инспектирование производственных площадок, некоторые операции по контролю выполнения действующих правил, мониторингу импорта, программам уведомления и значительную часть лабораторных исследований, необходимых для информирования общественности о принимаемых решениях в сфере здравоохранения.

Руководитель FDA Скотт Готтлиб описал план приостановки деятельности ведомства в Twitter. Он также подтвердил временное отстранение от работы 42% персонала.