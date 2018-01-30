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FDA присваивает статус «прорывного» препарату для лечения аутизма Roche

30.01.2018

FDA присвоило статус «принципиально нового (прорывного)» препарата экспериментальной разработке компании Roche для улучшения социального взаимодействия людей с аутизмом, сообщает Biospace.

В заявлении Roche говорится, что FDA присвоило данный статус экспериментальному препарату balovaptan (RG7314), предназначенному для лечения аутизма. Balovaptan, антагонист рецептора вазопрессина 1a (V1a), продемонстрировал потенциал для улучшения социального взаимодействия и коммуникации у людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным компании, доказательства эффективности препарата получены в исследованиях с участием как людей, так и животных, что указывает на роль рецептора V1a в опосредовании и изменении основных типов социального поведения у людей с РАС.

FDA присвоило balovaptan статус «прорывного» препарата преимущественно на основании данных по эффективности, полученных в клиническом исследовании (КИ) II фазы VANILLA с участием взрослых пациентов с РАС. Продолжаются КИ II фазы aV1ation с участием детей и подростков с РАС. Roche сообщает о том, что планируются дальнейшие исследования.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
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