FDA продлевает срок годности автоинжекторов EpiPen во избежание дефицита

FDA объявило о продлении срока годности определенных партий автоинжектра EpiPen компании Mylan («Майлан») на четыре месяца, чтобы избежать дефицита, сообщает Reuters.

Решение принято накануне начала нового учебного года на основании данных компании. Оно касается EpiPen в дозировке 0,3 мг.

Ранее Mylan уже предупреждала о потенциальном дефиците этого препарата из-за производственных проблем на предприятии компании Pfizer («Пфайзер»), на котором производится EpiPen.

EpiPen применяется при анафилактическом шоке на фоне аллергических реакций на укусы насекомых, продукты из арахиса и др.

Неделей ранее FDA одобрило дженерик EpiPen компании Teva («Тева»).