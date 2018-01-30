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FDA рассмотрит по ускоренной процедуре кандидатную вакцину против вируса Zika компании Takeda

30.01.2018

В течение многих лет эксперты выражали озабоченность тем, что разработка вакцин происходит как реакция на возникающие заболевания: один из недавних примеров – вспышка лихорадки, вызываемой вирусом Zika,, сообщает FiercePharma. Но даже после того, как ВОЗ изменила классификацию лихорадки Zika с «чрезвычайной ситуации, угрожающей здоровью людей» на «долгосрочное обязательство» в связи с затиханием эпидемии, начавшейся в конце 2015 г. и длившейся в течение всего 2016 г., компания Takeda продолжила программу разработки вакцины против этого вируса. На этой неделе FDA присвоило кандидатной вакцине статус, предполагающий ускоренное рассмотрение заявки.

FDA присвоило данный статус TAK-426 – очищенной инактивированной вакцине, содержащей целый вирус Zika, в которой в качестве адъюванта используются алюмокалиевые квасцы. В ноябре прошлого года Takeda начала клинические исследования I фазы с применением кандидатной вакцины у 240 субъектов в США и Пуэто-Рико.

Присвоение регулятором данного статуса кандидатной вакцине означает, что FDA считает лихорадку Zika серьезным заболеванием с неудовлетворенными потребностями в лечении. Для борьбы с вирусом Zika пока не существует одобренных вакцин или лекарственных препаратов.

Для Takeda данный статус означает возможность более частого взаимодействия с регулятором и ускоренного одобрения.

Однако, затихающая эпидемия означает не только то, что заболевает меньше людей; уменьшение числа случаев заболевания затрудняет также проведение клинических исследований поздний стадий для подтверждения эффективности вакцины. Компания Sanofi привела это обстоятельство в качестве одной из причин выхода из лицензионного соглашения, предполагавшего проведение исследований кандидатной вакцины против вируса Zika, разработанной американскими военными.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Takeda Pharmaceutical Co.
вирус Зика
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
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30.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 29
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования
Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах
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