 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
246

FDA в очередной раз отклоняет заявку Pain Therapeutics на опиоидный препарат

07.08.2018

В FDA в 4-й раз отказались одобрить опиоидный препарат Remoxy, лекарственная форма которого предотвращает использование не по назначению; регистрационная заявка была подана компанией Pain Therapeutics Inc («Пейн Терапьютикс Инк.»), сообщает агентство Reuters. Отказ регулятора привел к обвалу цены за акцию компании на 35%.

Капсулы Remoxy содержат широко распространенный опиоид oxycodone; по информации компании, высоковязкая лекарственная форма помогает предотвратить неправильное применение и передозировку.

Однако в письме регулятора говорится, что представленные данные не продемонстрировали того, что преимущества применения препарата перевешивают связанные с его применением риски.

В компании Pain Therapeutics, стоимость активов которой составляет около 17 млн долл., заявили о намерении провести стратегическую реорганизацию и сфокусироваться на препаратах для лечения болезни Альцгеймера и диагностических продуктах. Размер реорганизации не упоминался. Подробности должны появиться в течение нескольких недель.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.08.2018 FDA предупреждает компанию, работающую в антисанитарных условиях
31.07.2018 FDA отклоняет регистрационную заявку Insys Therapeutics на опиоидный анальгетик по соображениям безопасности
24.07.2018 Одобрен биосимиляр препарата Neupogen от Pfizer
23.07.2018 FDA одобрило препарат Tibsovo для лечения острого миелолейкоза
20.07.2018 FDA частично приостанавливает клиническое исследование Mersana Therapeutics
Метки
FDA
отказ
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения