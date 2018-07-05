Дочерняя компания Orion открывает завод по производству фармсубстанций в Финляндии

Финская компания Fermion Oy, дочерняя фирма Orion Corporation, завершила строительство предприятия в Ханко (Финляндия), на котором будет производить сильнодействующие ингредиенты для основных рынков и растущей клиентской базы в Индии, сообщает In-Pharma Technologist.

Компания открыла завод по производству АФИ (активных фармацевтических субстанций) для поддержки собственных экспериментальных препаратов, проходящих клинические исследования, а также уже зарегистрированных препаратов, таких как azathioprine для профилактики криза отторжения трансплантата.

По словам президента Fermion Oy Арто Тойвонена, предприятие также будет выпускать АФИ для экспорта в США и страны ЕС, а также в Индию, где производственные затраты существенно ниже, чем в Финляндии. Тем не менее, спрос на нишевые АФИ, которые будет выпускать завод в Ханко, высок и в Индии, которая сама является поставщиком фармсубстанций во всем мире.