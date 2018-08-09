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Fresenius Kabi судится со штатом Небраска из-за препаратов для смертельной инъекции

09.08.2018

Немецкая фармацевтическая компания Fresenius Kabi («Фрезениус Каби») направила в суд иск против американского штата Небраска, пытаясь не допустить исполнения смертной казни путем смертельной инъекции, сообщает Deutsche Welle.

Компания утверждает, что власти намерены использовать два ее препарата для смертельного коктейля. Казнь Кэри Дина Мура, признанного виновным в убийстве двух таксистов в 1979 г, должна состояться 14 августа. Теперь она может быть отложена или даже отменена.

Истец заявляет, что штат незаконно приобрел препараты, т.к. компания против применения ее продукции для исполнения смертных приговоров и требует от дистрибьюторов подписывать обязательство не продавать отдельные препараты исправительным учреждениям. Кроме того, говорится в иске, компании может быть нанесен репутационный ущерб, поскольку в Европе отношение к смертной казни в любом виде отрицательное, а в странах ЕС она запрещена законодоательно.

В Небраске планируют использовать для смертельной инъекции четыре препарата: diazepam, fentanyl citrate, cisatracurium besylate и potassium chloride.

В Fresenius Kabi утверждают, что в Небраске potassium chloride доступен во флаконах по 30 мл, а компания является единственным производителем препарата во флаконах подобного объема. Кроме того, в компании не исключают, что и cisatracurium besylate также произведен ею.

В свою очередь, генпрокуратура Небраски выступила с заявлением, согласно которому все препараты, которые предполагается применить для смертельной инъекции, приобретены совершенно законным путем.

В Департаменте уголовно-исполнительной инспекции штата производителя и поставщика препаратов не называют.

Если казнь все же состоится, она будет первой за последние 21 год и первой путем смертельной инъекции в штате. Ранее осужденных казнили на электрическом стуле, но в 1997 г. Верховный суд Небраски признал этот способ казни неконституционным.

Между тем, 15 американских штатов (Алабама, Аризона, Флорида, Джоджия, Айдахо, Индиана, Луизиана, Миссури, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта) судятся с фармкомпаниями, пытающимися блокировать применение их препаратов для исполнения смертных приговоров.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
суд
смертельная инъекция
Fresenius Kabi
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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