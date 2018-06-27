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Лента · В мире
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GE Healthcare станет независимой компанией

27.06.2018

GE Healthcare выделится из состава компании General Electric (GE) в течение ближайших 12—18 месяцев, сообщает BioSpace. По всей вероятности, компания будет находиться в Чикаго (шт. Иллинойс, США), где расположена ее штаб-квартира.

Выделение GE Healthcare в отдельную компанию является частью стратегического исследования. Вслед за этим от гиганта GE могут отпочковаться другие компании.

GE Healthcare работает в сферах медицинской визуализации, мониторинга, биопроизводства и технологий клеточной терапии.

В заявлении генерального директора GE Healthcare Кирана Мерфи говорится, что стратегическая концепция компании связана с обеспечением более персонализированных, точных и эффективных решений для каждого пациента. Г-н Мерфи сказал также, что в качестве независимого глобального игрока в сфере здравоохранения компания обретет дополнительную гибкость с точки зрения будущих возможностей роста, сможет быстро реагировать на изменения в отрасли и инвестировать в инновации. Компания намерена действовать с опорой на высокий уровень потребностей клиентов в комплексных высокоточных решениях в сфере здравоохранения и компетенции в области цифровых технологий и аналитики.

Автор: Татьяна Кублицкая
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Метки
GE Healthcare
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
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