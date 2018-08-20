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Genentech сокращает 225 рабочих мест в Калифорнии

20.08.2018

Американская биотехнологическая компания Genentech («Дженентек»), являющаяся подразделением швейцарской Roche («Рош»), объявила о сокращении 225 рабочих мест в Сан-Франциско в рамках реструктуризации, сообщает BioPharma. В Сан-Франциско расположены исследовательские, производственные и операционные объекты компании.

Это уже второй этап реструктуризации за последние девять месяцев. В ноябре 2017 г. Genentech объявила о намерении сократить 130 рабочих мест на предприятии в г. Вакавилл (Калифорния).

По словам представителя Genentech, компания поддержит сокращаемых сотрудников в финансовом плане, продлит срок действия медицинской страховки и поможет в поиске работы.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Genentech
сокращение
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
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Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Экосистема здравоохранения заработает только при участии фармацевтического сообщества
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