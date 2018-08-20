Genentech сокращает 225 рабочих мест в Калифорнии

Американская биотехнологическая компания Genentech («Дженентек»), являющаяся подразделением швейцарской Roche («Рош»), объявила о сокращении 225 рабочих мест в Сан-Франциско в рамках реструктуризации, сообщает BioPharma. В Сан-Франциско расположены исследовательские, производственные и операционные объекты компании.

Это уже второй этап реструктуризации за последние девять месяцев. В ноябре 2017 г. Genentech объявила о намерении сократить 130 рабочих мест на предприятии в г. Вакавилл (Калифорния).

По словам представителя Genentech, компания поддержит сокращаемых сотрудников в финансовом плане, продлит срок действия медицинской страховки и поможет в поиске работы.