Gilead Sciences объявила о грядущей отставке исполнительного директора

Исполнительный директор и президент американской компании Gilead Sciences Джон Миллиган покинет компанию в конце года, сообщает FirstWord Pharma.

По его словам, теперь, когда у компании хороший задел на будущее, пора передать бразды правления новым лидерам.

Джон Миллиган работает в Gilead уже около 30 лет. В 2016 г. он был назначен исполнительным директором, сменив на этом посту Джона Мартина, который стал исполнительным председателем совета директоров. Джон Мартин также оставит свой пост после назначения нового исполнительного директора.

В апреле прошлого года компанию покинул руководитель R&D-направления Норберт Бишофбергер.

Накануне Gilead Sciences отчиталась о финансовых результатах за II квартал 2018 г. Объем продаж составил 5,6 млрд долл. против 7,1 млрд долл. годом ранее. Чистая прибыль составил 1,82 млрд долл. (1,39 долл. на акцию) по сравнению с 3,07 млрд долл. (2,33 долл. на акцию) во II квартале 2017 г.