 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
112

Глава Celgene Corporation ушел в отставку

05.04.2018

Американская биотехнологическая компания Celgene Corporation объявила об отставке президента и главного операционного директора компании Скотта Смита (Scott Smith).

Его обязанности возьмет на себя исполнительный директор компании Марк Аллес (Mark Alles).

Скотт Смит присоединился к Celgene в 2008 году. Пост президента и главного операционного директора компании г-н Смит занимал с апреля 2017 года.

Уход Скотта Смита, возможно, связан с желанием компании пересмотреть структуру управляющей команды.

Известно, что в дополнение к существующим обязанностям, Марк Аллес будет отвечать за стратегическое лидерство в рамках глобальных франшиз компании в области гематологии и онкологии, иммунологии, а также в сфере производства, регулирования и развития клинического направления. В его непосредственном подчинении будут лидеры данных направлений: Надим Ахмед (гематология и онкология), Терри Курран (иммунология), глава отдела глобальных регуляторных вопросов Джей Бактпром и исполнительный вице-президент по глобальным фармацевтическим разработкам и операциям Джоанн Бек.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
Материалы по теме
22.03.2018 Финансовый директор Johnson & Johnson уходит в отставку
05.03.2018 Артур Исаев уходит с должности директора «Института стволовых клеток человека»
28.02.2018 FDA отклонило регистрационную заявку на ozanimod при рецидивирующем рассеянном склерозе
01.02.2018 Директор CDC Бренда Фитцджеральд уходит в отставку
26.01.2018 Квартальный объем продаж Celgene составил 3,5 млрд долл.
Метки
Celgene Corp
отставка
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения