Глава Celgene Corporation ушел в отставку

Американская биотехнологическая компания Celgene Corporation объявила об отставке президента и главного операционного директора компании Скотта Смита (Scott Smith).

Его обязанности возьмет на себя исполнительный директор компании Марк Аллес (Mark Alles).

Скотт Смит присоединился к Celgene в 2008 году. Пост президента и главного операционного директора компании г-н Смит занимал с апреля 2017 года.

Уход Скотта Смита, возможно, связан с желанием компании пересмотреть структуру управляющей команды.

Известно, что в дополнение к существующим обязанностям, Марк Аллес будет отвечать за стратегическое лидерство в рамках глобальных франшиз компании в области гематологии и онкологии, иммунологии, а также в сфере производства, регулирования и развития клинического направления. В его непосредственном подчинении будут лидеры данных направлений: Надим Ахмед (гематология и онкология), Терри Курран (иммунология), глава отдела глобальных регуляторных вопросов Джей Бактпром и исполнительный вице-президент по глобальным фармацевтическим разработкам и операциям Джоанн Бек.