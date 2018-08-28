Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
169

Глава Roche Diagnostics покинет компанию

28.08.2018
Фото: www.nau.ch

Руководитель подразделения Roche Diagnostics Роланд Диггельманн в конце сентября 2018 г. покинет свой пост, сообщает BioSpace.

Roche не сообщает точную причину ухода Диггельманна, ограничившись расплывчатым объяснением о его намерении продолжить карьеру за пределами компании.

Роланд Диггельманн работает в Roche с 2008 г. Сначала он был региональным руководителем компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с 2012 г. перешел в отделение диагностики.

Roche Diagnostics, на долю которого приходится около 20% всего бизнеса компании, теперь возглавит глава диагностического подразделения в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки Майкл Хейер.

За последние несколько месяцев это не первая отставка в Roche. В июне 2018 г. компания объявила об уходе руководителя Roche Partnering Софи Корновски-Боннет, а в марте текущего года ушел руководитель Roche Pharma Research and Early Development Джон К. Рид, который решил вернуться в Соединенные Штаты по личным причинам.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.07.2018 Руководитель кадровой службы Sanofi уходит в отставку
26.07.2018 Gilead Sciences объявила о грядущей отставке исполнительного директора
24.07.2018 Коммерческий директор Bristol-Myers Squibb покидает компанию
23.06.2018 Гендиректор новосибирского Биотехнопарка оставил свой пост
17.05.2018 Главный юрисконсульт Novartis уходит в отставку после скандала
Метки
Hoffmann-La Roche
отставка
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.08 — 29.08 III Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения