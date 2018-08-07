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GlaxoSmithKline определилась с кандидатурой на пост финансового директора

07.08.2018

Новым финансовым директором британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») станет Иан Маккей, ныне занимающий аналогичную должность в банковской группе HSBC, сообщает FirstWord Pharma. Он сменит Саймона Дингеманса, который покинет компанию в мае 2019 г. Иан Маккей приступит к своим обязанностям 14 января 2019 г.

Саймон Дингеманс будет отвечать за финансовое состояние GSK до марта 2019 г.

Как отмечают аналитики компании Liberum Capital, назначение Иана Маккея завершает изменения в топ-менеджменте GSK, инициированные исполнительным директором Эммой Уолмсли, возглавившей компанию в 2016 г.

Среди других изменений назначение Хэла Баррона на пост президента R&D-подразделения и Кареннан Террелл на должность директора по цифровым технологиям.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
назначение
финансовый директор
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Персоны
Уолмсли Эмма
Председатель совета директоров компании GSK
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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