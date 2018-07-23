GlaxoSmithKline рассматривает возможность реструктуризации компании

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline приступила к рассмотрению вопроса о реструктуризации бизнеса на фоне давления инвесторов, настаивающих на отделении безрецептурного подразделения, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, председатель совета директоров GlaxoSmithKline Филип Хэмптон провел встречу с группой крупнейших акционеров компании, на которой обсуждался вопрос создания в среднесрочной перспективе компании, специализирующейся исключительно на разработке и производстве лекарственных препаратов и вакцин. Источники полагают, что это может произойти в течение двух-трех лет.

Один из инвесторов, чье имя Financial Times не упоминает, признал факт переговоров с г-ном Хэмптеном и отметил, что акционеры не вполне верят в будущее компании в ее нынешнем виде.

Некоторые инвесторы давно уже призывают к дроблению компании.

Как отметил представитель GSK, ее нынешняя структура, состоящая из трех бизнесов, обеспечивает стабильность доходов компании.

В конце марта 2018 г. GSK выкупила у Novartis долю в совместном предприятии по производству безрецептурной продукции за 13 млрд долл.

В апреле текущего года GlaxoSmithKline продала портфель препаратов для генной терапии редких заболеваний другой британской компании – Orchard Therapeutics.