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Google и Sequoia финансируют разработчика универсальной противогриппозной вакцины Vaccitech

17.01.2018

На пути к разработке универсальной вакцины для профилактики гриппа компания Vaccitech, выделившаяся из структуры Оксфордского университета, привлекла 20 млн фунтов стерлингов (27 млн долл.) в раунде финансирования серии А, сообщает FiercePharma. Ее финансово поддержали GV (бывш. Google Ventures) – венчурное подразделение компании Alphabet, а также Sequoia China и Oxford Sciences Innovation.

Привлеченные 20 млн фунтов стерлингов вместе с 10 млн фунтов стерлингов, привлеченными Vaccitech в раунде посевного финансирования в 2016 г., будут использованы для финансирования исследований ведущей кандидатной вакцины, разрабатываемой для защиты от всех штаммов вируса гриппа А. Компания также разрабатывает противоопухолевую вакцину; старт клинических исследований (КИ) II фазы запланирован на начало этого года.

Традиционные противогриппозные вакцины таргетируют антигены на поверхности вирусов гриппа, чьи постоянные мутации вынуждают ученых ежегодно обновлять состав вакцин для борьбы с активно циркулирующими штаммами. Но в разработке Vaccitech используются модифицированные вирусы vaccinia Ankara (MVA) в качестве вектора для кодирования двух типов белков, которые остаются неизменными в ядре вириона.

Как объясняет проф. Эдриан Хилл из Института Дженнера Оксфордского университета, участвовавший совместно с Vaccitech в разработке базовой технологии для новой вакцины, у людей, подвергающихся естественному воздействию вирусов гриппа, вырабатывается очень низкий уровень T-клеток. Этот уровень обеспечивает весьма слабую защиту от заболевания, но результаты нескольких КИ I фазы показали, что уровень T-клеток можно увеличить примерно в 10 раз однократным введением разрабатываемой вакцины MVA-NP+M1.

Vaccitech планирует включить в исследование 2 тыс. субъектов в течение двух сезонов гриппа для оценки эффективности вакцины в комбинации с зарегистрированной сезонной вакциной по сравнению с зарегистрированной вакциной.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противогриппозная вакцина
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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