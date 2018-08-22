GSK ищет покупателя на индийский безрецептурный бизнес

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») ищет потенциальных покупателей на свой индийский безрецептурный бизнес, который оценивается в 4,3 млрд долл., сообщает NASDAQ со ссылкой на информированные источники. Одним из главных брендов этого подразделения является напиток из солодового молока Horlicks.

GSK разослала информационный меморандум потенциальным покупателям, в т.ч. Nestle («Нестле»), PepsiCo («Пепсико») и Reckitt Benckiser («Рекитт Бенкизер»).

В марте текущего года британская компания объявила о том, что решит судьбу Horlicks и других продуктовых брендов к концу года. Также GSK намерена определиться со своей 72,5%-ной долей в GlaxoSmithKline Consumer Healthcare («ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер»), акции которой торгуются на индийской бирже.

По словам источников, вырученные от продажи бизнеса средства пойдут на финансирование сделки по выкупу доли Novartis («Новартис») в совместном предприятии по производству безрецептурной продукции за 13 млрд долл.

Кроме того, GlaxoSmithKline не исключает возможности продажи 82%-ной доли в компании GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd («ГлаксоСмитКляйн Бангладеш Лтд.»), а также маркетинговых прав на отдельные бренды в других развивающихся странах, в т.ч. в Малайзии.

Источники предупреждают, что окончательное решение по активам в Индии пока не принято.