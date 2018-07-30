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GSK закроет завод в Бангладеш

30.07.2018

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн) прекратит фармацевтическое производство и закроет предприятие в Бангладеш к концу 20128 г., сообщает Reuters. При этом компания продолжит в стране безрецептурный бизнес.

В последние годы глобальный фармбизнес GSK развивается довольно медленными темпами. На днях компания объявила о новой программе реструктуризации с целью достижения ежегодной экономии в объеме 400 млн фунтов стерлингов к 2021 г.

Как отметил управляющий директор GSK Bangladesh Ltd Накибур Рахман, решение о закрытии предприятия по производству лекарственных препаратов было принято советом директоров.

По его словам, все выпускаемые на предприятии препараты имеют дженериковые аналоги. Закрытие завода приведет к сокращению около 1 тыс. рабочих мест.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
предприятие
закрытие
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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