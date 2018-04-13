Hanmi прекращает разработку препарата для лечения рака легкого Olita

Южнокорейская фармацевтическая компания Hanmi Pharmaceutical объявила о прекращении разработки препарата для лечения рака легкого Olita (olmutinib), сообщает FirstWord Pharma.

Это вызвано сложностями в наборе пациентов для клинических исследований и аннулированием лицензионных соглашений с немецкой Boehringer Ingelheim и китайской ZAI Lab. Кроме того, южнокорейская компания не может конкурировать с британской AstraZeneca, получившей одобрение на препарат Tagrisso (osimertinib).

Как отметили в Hanmi, средства на разработку Olita будут перераспределены по другим исследовательским программам.