Индия недостаточно увеличит расходы на здравоохранение

В бюджете на 2018 г., который должен быть принят в следующем месяце, Индия увеличит расходы на здравоохранение на 11% после того, как был отвергнут запрос министра здравоохранения о более значительном увеличении бюджетных ассигнований, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники и документы.

В своем письме от 26 ноября 2017 г. к министру финансов Индии министр здравоохранения Дж.П. Надда запросил выделения «абсолютно минимального» бюджета на 2018-2019 гг. в размере почти 10 млрд. долл., что на 33% превышает бюджет прошлого года.

Надда аргументировал просьбу об увеличении бюджета необходимостью расширить охват населения вакцинацией и бесплатными лекарствами, а также противостоять растущей угрозе заболеваемости неинфекционными болезнями, такими как рак и диабет.

Однако, как сообщили Reuters источники в правительстве Индии, его запрос не был удовлетворен. Ожидается, что бюджет здравоохранения вырастет на 11% до 8,2 млрд долл.

В прошлом году правительство интенсифицировало усилия по «капитальному ремонту» системы общественного здравоохранения. Оно ограничило цены на некоторые виды изделий медицинского назначения, расширило скрининг населения для выявления неинфекционных заболеваний и, помимо этого, повысило федеральный бюджет здравоохранения более чем на четверть.

Однако, прирост бюджета в 2018-2019 гг. будет ниже, поскольку правительству не хватает финансовых ресурсов из-за замедления экономического роста и более низких налоговых поступлений в связи c введением нового режима налога с продаж.