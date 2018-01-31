Индийская вакцина Rotavac проходит преквалификацию ВОЗ

Вакцина против ротавирусной инфекции Rotavac индийской компании Bharat Biotech прошла преквалификацию ВОЗ и готова бросить вызов разработкам GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), сообщает FiercePharma. Статус преквалифицированного лекарственного препарата означает, что международные организации смогут закупать более дешевую вакцину для применения в развивающихся странах, тем самым способствуя расширению доступа населения к вакцинации во всем мире.

По данным Чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (UNICEF) и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), вакцина компании Bharat по цене 1 долл. за дозу или 3 долл. за курс вакцинации дешевле вакцин Rotarix (GSK) и RotaTeq (Merck), цена которых составляет 4,02 долл. за дозу и 9,60 долл. за курс.

Управляющий директор Bharat д-р Кришна Элла заявил, что цена может быть снижена еще на 30% при закупках около 100 млн доз вакцины странами с низкими доходами населения.

Bharat вывела вакцину Rotavac, созданную в результате сотрудничества с рядом международных организаций и фондов, на рынок Индии в 2014 г. По данным компании, всего в ее разработку было инвестировано 200 млн долл. Поставки внутри Индии в рамках национальной кампании по иммунизации, начавшейся в 2016 г., составили 35 млн доз.

В то время как преквалификация ВОЗ, по всей вероятности, означает существенный спрос на вакцину, в Bharat Biotech утверждают, что производственные мощности компании готовы принять вызов.