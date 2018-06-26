Индийское правительство выделяет деньги на развитие фармацевтического экспорта

Правительство Индии планирует выделить более 460 млн рупий (6,75 млн долл. США) на поддержку развития фармацевтической промышленности, пишет The New Indian Express.

Департамент фармацевтических препаратов (DoP) заявил, что целью является сокращение себестоимости нефасованных лекарственных средств (in-bulk) на 20–25% . Также важно значительно снизить себестоимость производства медицинских устройств, что будет способствовать повышению доступности изделий.

Правительство полагает, что оказать помощь широкому кругу фармацевтических производителей можно путем создания общих центров, которым в 2018–2020 гг. будет выделено 200 млн рупий, на создание кластеров по выпуску медизделий планируется направить 100 млн рупий.

«Эта схема будет реализована через единовременную грантовую помощь государственному агентству, которое создаст определенную инфраструктуру и объекты общего пользования», – говорится в документах DoP.

Предполагается также выделение средств на развитие и продвижение экспорта в фармацевтическом секторе путем расширения финансовой поддержки для проведения семинаров, конференций и выставок. В рамках этой схемы будут поддерживаться делегации для продвижения экспорта, а также исследования и консультации, содействующие росту экспорта.

В 2018–2020 гг. 144 млн рупий будет направлено на помощь малым предприятиям в модернизации фармацевтических площадок для приведения их в соответствие со стандартами GMP.