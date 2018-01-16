 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
56

Инъекционный препарат Varubi от тошноты после химиотерапии может вызвать анафилаксию

16.01.2018

Всего несколько месяцев спустя после того, как FDA одобрило инъекционную форму препарата Varubi для приема от тошноты после химиотерапии, компании Tesaro приходится контактировать с врачами, чтобы предупредить их о новых возможных опасностях применения препарата, сообщает FiercePharma. У некоторых пациентов вскоре после введения препарата развилась анафилактическая реакция или анафилактический шок.

Tesaro объявила о включении новой информации в инструкцию по применению препарата после проработки изменений совместно с FDA. Медпредставители компании проинформируют врачей об изменениях в инструкции по применению; компания также рассылает врачам письма с подробным описанием побочных эффектов.

Varubi был впервые одобрен в 2015 г. для предотвращения тошноты и рвоты у пациентов, получающих химиотерапию эметогенными препаратами. Форма для внутривенного введения была одобрена в октябре прошлого года.

Впрочем, пока препарат не стал коммерчески успешным. По итогам первых 9 месяцев 2017 г., его продажи, по данным Tesaro, составили 7,4 млн долл. (для сравнения: продажи конкурирующего препарата Emend компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) достигли за тот же период 413 млн долл.).

По данным производителя, на настоящий момент всего было введено около 7 тыс. доз Varubi в инъекционной форме. Аналитики компании Leerink прогнозируют рост продаж препарата до 343 млн долл. к 2026 г.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.11.2017 MHRA запустило в соцсетях кампанию по побочным эффектам фармпрепаратов
09.11.2017 Частный медцентр оштрафовали за несообщение о неблагоприятной реакции на лекарство со смертельным исходом
02.11.2017 FDA предупредило компании, торгующие неодобренными препаратами на основе марихуаны
25.09.2017 FDA издает предупреждение в связи со смертью пациентов, принимавших Ocaliva
22.09.2017 FDA предупреждает 13 интернет-компаний в связи с торговлей неодобренными препаратами
Метки
предупреждение
побочные эффекты
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
16.01 — 18.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения