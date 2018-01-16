Инъекционный препарат Varubi от тошноты после химиотерапии может вызвать анафилаксию

Всего несколько месяцев спустя после того, как FDA одобрило инъекционную форму препарата Varubi для приема от тошноты после химиотерапии, компании Tesaro приходится контактировать с врачами, чтобы предупредить их о новых возможных опасностях применения препарата, сообщает FiercePharma. У некоторых пациентов вскоре после введения препарата развилась анафилактическая реакция или анафилактический шок.

Tesaro объявила о включении новой информации в инструкцию по применению препарата после проработки изменений совместно с FDA. Медпредставители компании проинформируют врачей об изменениях в инструкции по применению; компания также рассылает врачам письма с подробным описанием побочных эффектов.

Varubi был впервые одобрен в 2015 г. для предотвращения тошноты и рвоты у пациентов, получающих химиотерапию эметогенными препаратами. Форма для внутривенного введения была одобрена в октябре прошлого года.

Впрочем, пока препарат не стал коммерчески успешным. По итогам первых 9 месяцев 2017 г., его продажи, по данным Tesaro, составили 7,4 млн долл. (для сравнения: продажи конкурирующего препарата Emend компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) достигли за тот же период 413 млн долл.).

По данным производителя, на настоящий момент всего было введено около 7 тыс. доз Varubi в инъекционной форме. Аналитики компании Leerink прогнозируют рост продаж препарата до 343 млн долл. к 2026 г.