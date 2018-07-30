Исследователи: новый препарат для лечения болезни Альцгеймера замедляет развитие симптомов

По заявлению исследователей, экспериментальный препарат для лечения болезни Альцгеймера (БА), проходящий клиническое исследование, продемонстрировал способность замедлять неизбежную потерю способности мыслить ясно, а также потерю памяти, сообщает NBC News.

В данной терапевтической области ни один препарат еще не продемонстрировал способности сделать симптомы БА обратимыми. Новый препарат – не исключение. У всех принимавших его субъектов симптомы усугублялись, однако, у тех, кто получал наиболее высокие дозы препарата, снижение когнитивных функций происходило медленнее.

По словам д-ра Линн Крамер, медицинского директора неврологического подразделения компании Eisai (Эйсай), скорость наступления ухудшения симптомов уменьшилась на 47% за 18 мес.

Компания Eisai и ее американский партнер, Biogen (Байоджен), представили результаты КИ на заседании Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго (США) на прошлой неделе.

В исследовании участвовали более 800 пациентов с БА ранних стадий, которые получали различные дозировки экспериментального препарата BAN2401. Он представляет собой моноклональное антитело, являющееся сконструированным белком иммунной системы. Препарат разработан для удаления амилоидных бляшек из мозга. Согласно одной из основных теорий возникновения БА, именно амилоидные бляшки являются причиной заболевания.

По словам г-жи Крамер, проводимое исследование является первым крупномасштабным клиническим исследованием в поддержку гипотезы наличия причинно-следственной связи между амилоидными бляшками и БА. По результатам КИ, при получении самой высокой дозы препарата у пациентов удалось удалить из мозга 93% амилоидных бляшек.

Исследователи отметили, что после 12 мес. исследования преимущества применения экспериментального препарата не были заметны. Эффект лечения проявился после 18 мес.

Д-р Джеймс Хендрикс, директор отделения глобальных научных инициатив Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, назвал результаты КИ значительными и призвал компании к планированию КИ III фазы, которое позволит получить еще больше данных о действии препарата.