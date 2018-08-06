Janssen и Bayer закроют заводы в Южной Корее

Компания Janssen Korea («Янссен Кориа») закроет фармпредприятие в Хвансоне, Южная Корея, к 2021 г. и уволит неназванное число сотрудников, сообщает FiercePharma.

По словам официального представителя Janssen Korea, которого цитирует издание The Korea Times, закрытие предприятия является стратегическим решением в связи с ограниченным спросом на твердые лекарственные формы.

Официальный представитель Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») подтвердил планы закрытия завода, отметив, что компания приняла данное решение после анализа существующих и планируемых производственных мощностей во всем мире.

Пока неясно, скольких сотрудников затронет закрытие предприятия в Хвансоне, но в J&J заявили, что компания обеспечит их поддержку и возможности дальнейшей работы на предприятии в течение ближайших 3,5 лет.

Заявление компании Janssen следует за аналогичным заявлением Bayer («Байер»), сделанным еще в мае. Согласно информации издания Business Korea, Bayer закроет завод в Ансоне, производящий контрастные среды. Компания ищет покупателя данного актива и намерена прекратить производственные операции на предприятии к концу года. Причиной закрытия предприятия, по сообщению издания The Korea Times, цитирующего официального представителя Bayer Korea («Байер Кориа»), стало сокращение объема южнокорейского фармрынка и, как следствие, рост отчислений из фонда оплаты труда.