Janssen запускает программу исследований II/III фазы по препарату Tremfya при болезни Крона

Компания Janssen приступила к выполнению программы клинических исследований (КИ) II/III фазы, в которой будут изучать применение препарата Tremfya у пациентов с болезнью Крона, сообщает PharmaTimes.

В программу GALAXI, которая будет включать в себя КИ II фазы GALAXI 1 и два КИ III фазы (GALAXI 2 и GALAXI 3), планируется набрать около 2 тыс. субъектов.

Безопасность и эффективность Tremfya (guselkumab) оценят у пациентов с умеренной и тяжелой формой болезни Крона – воспалительного заболевания кишечника, для которого в настоящее время не существует методов лечения.

Tremfya представляет собой полностью человеческое моноклональное анти-IL-23 антитело, разработанное Janssen с использованием запатентованной технологии создания антител HuCAL компании MorphoSys. Препарат уже одобрен в Европе и США для лечения псориаза.