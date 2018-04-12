Японская фармкомпания наполовину снизила цену на дженериковый препарат для лечения лейкемии

Фармацевтическая компания Ohara Pharmaceutical снизила цену на свой аналог препарата для лечения лейкемии Glivec в Японии почти наполовину по сравнению с другими дженериками, сообщает The Japan News.

Несмотря на то, что дженерики Glivec в Японии продают более 15 компаний, их общая рыночная доля составляет около 10%. Это объясняется тем, что доплата из кармана пациента за оригинальный препарат и дженерик практически одинакова.

Как отметили в Ohara, стоимость дженерика за годичный курс лечения составит 290 тыс. иен против 420 тыс. иен за курс терапии оригинальным препаратом. Цена действительна для пациентов моложе 70 лет с ежегодным доходом 3,7–7,7 млн иен.