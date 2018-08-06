Johnson & Johnson делает ставку на китайский стартап

Китайская биотехнологическая компания Nanjing Legend Biotechnology («Наньцзин ледженд байотекнолоджи»), получившая от американской Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон») 350 млн долл. за глобальные права на совместную разработку и маркетинг своего экспериментального препарата генной терапии для лечения миеломы, планирует начать клинические исследования уже в текущем месяце, сообщает FirstWord Pharma.

Для Johnson & Johnson эта сделка может открыть путь в область разработки ЛП на основе технологии CAR-T. В этой же области работает швейцарская Novartis («Новартис»), спонсирующая клинические исследования в США.

Между тем, американская биотехнологическая компания blueBird bio («Блюберд байо»), а также расположенная в США Celgene («Селджене») исследуют препарат на основе технологии CAR-T для лечения миеломы.

Nanjing Legend Biotechnology, являющаяся подразделением компании GenScript («ДженСкрипт»), планирует направить заявку в CFDA на регистрацию своего препарата уже в 2019 г. В случае успеха это будет первый разработанный в КНР препарат на основе технологии CAR-T.