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Johnson & Johnson получила предложение о покупке подразделения LifeScan

13.06.2018

Американская компания Johnson & Johnson объявила получение предложения от частной инвестиционной компании Platinum Equity о приобретении своего подразделения LifeScan примерно за 2,1 млрд долл., сообщает CNBC.

В 2017 г. объем продаж подразделения, специализирующегося на производстве глюкометров, составил около 1,5 млрд долл.

Johnson & Johnson должна принять предложение до 15 июня, если срок не будет продлен. Если предложение будет принято в указанный срок, сделка может быть завершена уже к концу текущего года.

Как отметил исполнительный директор и председатель совета директоров Platinum Equity Tom Горес, это очень важный актив для компании.

В 2017 г. Johnson & Johnson приступила к рассмотрению стратегических альтернатив для ряда противодиабетических активов, в т.ч. LifeScan, Calibra Medical и Animas. В октябре прошедшего года компания объявила о закрытии Animas и уходе с рынка инсулиновых помп. Пациентам было рекомендовано перейти на изделие компании Medtronic.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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