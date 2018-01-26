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Johnson & Johnson прекратила борьбу за безрецептурный бизнес Pfizer и уступила дорогу GSK и Reckitt

26.01.2018

Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson вышла из борьбы за приобретение безрецептурного бизнеса Pfizer, сообщает FiercePharma. В компании эту информацию подтвердили.

В 2006 г. Johnson & Johnson уже купила прежний безрецептурный бизнес у Pfizer за 16,6 млрд долл., и компания считалась одним из наиболее вероятных покупателей нынешнего бизнеса. Тем более, что благодаря налоговой реформе в США Johnson & Johnson имеет возможность репатриировать в США крупную сумму зарубежной прибыли.

Тем не менее, исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски отметил, что значительная часть репатриированных средств пойдет на R&D. Он также напомнил, что в 2017 г. компания заключила сделки на общую сумму более 35 млрд долл.

Решение Johnson & Johnson открывает дорогу перед британскими компаниями GlaxoSmithKline и Reckitt Benckiser, также заинтересованными в приобретении OTC-подразделения Pfizer. Одновременно оно ослабляет переговорные возможности Pfizer, которая хотела бы выручить на сделке более 20 млрд долл.

Нельзя сказать, что в борьбе за бизнес Pfizer нет конкуренции. По мнению информированного источника, Pfizer готова рассмотреть пять или шесть предложений, в т.ч. от продуктового гиганта Nestle, которая планирует более глубокую диверсификацию бизнеса, чтобы снизить зависимость от продуктов питания.

Срок направления окончательных предложений по покупке бизнеса Pfizer истекает 1 февраля.

Ранее аналитики называли Nestle в качестве потенциального покупателя безрецептурного бизнеса у немецкой Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Johnson & Johnson
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Персоны
Горски Алекс

Исполнительный директор Johnson&Johnson
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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