Johnson & Johnson присужден штраф в размере 4,7 млрд долларов

Суд штата Миссури постановил, что американская компания Johnson & Johnson обязана выплатить 4,69 млрд долл. 22 истицам, утверждающим, что в продукции компании на основе талька, в т.ч. в детской присыпке, содержится асбест, вызывающий рак яичников, сообщает Reuters.

Это крупнейший для компании штраф по искам в отношении продукции на основе талька.

В настоящее время против Johnson & Johnson подано около 9 тыс. исков.

В компании отрицают, что ее продукция способствует развитию онкозаболевания и содержит асбест. По словам ее представителя, проводимые в течение десятилетий исследования доказали ее безопасность. Johnson & Johnson удалось успешно опротестовать несколько исков.

Компания намерена подать апелляцию на решение суда в Миссури.