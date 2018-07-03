 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
130

Какие рецептурные препараты будут бестселлерами до 2024 года

03.07.2018

EvaluatePharma опубликовала прогноз до 2024 г., где, в том числе, называется пятерка возможных лидеров рецептурных препаратов по продажам, сообщает Biospace.

Согласно оценке EvaluatePharma, объем мирового фармацевтического рынка в 2024 г. будет 1,2 трлн долларов. Как ожидается, орфанные препараты останутся одной из самых быстрорастущих областей глобального фармацевтического рынка.

Прогноз ТОП 5 лидеров по продажам

1. Humira – Abbvie

Препарат уже сейчас самый продаваемый и, вероятно, он удержит это место в ближайшие шесть лет. В первом квартале 2018 г. его продажи выросли на 14,4% по всему миру, включая рост на 11,4% в Соединенных Штатах. Этот рост означает, что выручка от Humira составила 4,71 млрд долл. за квартал. В 2017 г. объем продажи был 18,43 мрлд, что составляет около двух третей доходов AbbVie. Эксперты полагают, что к 2024 г. доходы от реализации Humira снизятся до 15,2 млрд. из-за выхода на рынок биосимиляров. Впрочем в США они появятся не раньше 2023 г., поэтому у AbbVie достаточно времени, чтобы заработать миллиарды.

2. Keytruda – Merck

EvaluatePharma прогнозирует, что Keytruda принесет 12,7 млрд долл. США в 2024 г. по сравнению с 3,8 млрд в 2017 г. Одной из причин роста является стремление Merck (MSD за пределами США и Канады) получить одобрение регулирующих органов для расширения показаний Keytruda. Препарат находится на поздних стадиях испытаний для нескольких типов рака, включая рак молочной железы, рак мочевого пузыря, рак почек и мелкоклеточный рак легкого.

3. Revlimid – Celgene

Revlimid принес компании около 8 млрд долл. в 2017 г. EvaluatePharma полагает, что в 2024 г. размер выручки вырастет до 11,9 млрд долл.

4. Opdivo – Bristol-Myers Squibb

Это ключевой соперник Keytruda. Ожидается к 2024 г. продажи Opdivo удвоятся. В прошлом году выручка от реализации препарата составила около 5,7 млрд. Через шесть лет EvaluatePharma прогнозирует годовой доход в размере 11,2 млрд.

5. Eliquis – Bristol-Myers Squibb

Прогноз продаж этого препарата – 10,5 млрд в 2024 г.

В EvaluatePharma отмечают, что прогнозы – это только прогнозы. Может многое произойти, что изменит ситуацию.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
13.06.2018 Составлен прогноз TOP10 рецептурных препаратов по глобальному объему продаж в 2024 г.
05.10.2017 GlobalData: к 2021 г. объем российского фармрынка составит 36,61 млрд долл.
21.09.2017 Клиентоориентированный подход к оптимизации цифровых технологий
03.07.2017 К 2026 г. объем продаж лекарственных препаратов для лечения сердечной недостаточности превысит 16 млрд долл.
26.06.2017 Большинство фармкомпаний ждут роста продаж в 2017 году
Метки
прогноз
продажи
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения